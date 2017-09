Letter L 03-09-2017





Deze zondag mochten we voor de letter L gaan,achteraf best een Lastige,hele week rondgelopen met le,la,lu,lo,lie,lij enz. maar er dan toch uitgekomen,wat nieuwe foto's en wat uit het archief. 1. Landschap/lucht 2. Lindeboom in 4 seizoenen 3. Let op! 4. Lippen,lachen 5. Laarzen 6. Lelie 7. Loslopende hond 8. Lezen