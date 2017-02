Roest/Roestkleurig 19-02-2017





Roest,ik mag er graag foto's van maken,heb er dan ook heel wat in mijn archief,maar voor deze zondag wou ik die niet gebruiken. Van de week er dus op uit gegaan,de polders in,en het weer zat in Zeeland de afgelopen dagen mee dat moest dus goed komen. alleen foto 5 is binnen gemaakt,van een luik op mijn werkplek.