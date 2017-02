Schilderij





Half december vroeg ik aan jullie of er mensen waren die op mijn foto wilden stemmen op Facebook,nu ben ik zelf niet zo van dit soort wedstrijden en doe daar meestal ook niet aan mee,omdat ik meer het gevoel heb dat het om de vele vrienden die je hebt gaat dan om de foto. Nu had mijn dochter die foto genomineerd en zo kwam ik dus in die wedstrijd terecht. Mijn foto is niet op de kalender terecht gekomen,wat ik dus ook niet verwacht had maar wat mij zoveel meer heeft gedaan was een berichtje van iemand die vertelde dat ze helemaal weg was van mijn foto,dat ze graag schilderde en ze hem graag na wilde maken. Kijk en dat vind ik dan 1000 x leuker dan die stemmen. Haar naam is Bineke Smit en ze maakt prachtige schilderijen. Hierbij wil ik het resultaat stap voor stap aan jullie laten zien. Foto 6 is de originele foto.