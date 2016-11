Beeldjes,binnen of buitenshuis 06-11-2016





Beelden,ik hou er van,vooral in steden kom je mooie beelden tegen,ze vertellen je een verhaal. De enige beelden waar ik niet van hou zijn kabouters,heb er niets mee,ze vertellen me niets of ik heb gewoon te weinig fantasie. Als ik in een stad een beeld zie dan kan ik daar niet omheen,ik moet er een foto van maken. Ik heb voor deze zondag opdracht voor beeldjes uit mijn omgeving gekozen,gewoon omdat er daar ook genoeg van zijn en omdat ik die ook mooi vindt. De foto's heb ik gisteren gemaakt op de camping hier en op de begraafplaats.