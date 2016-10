Antwerp Race 2016

Vorige week was het weer zover,voor de 29ste keer was er de Antwerp Race,een zeilwedstrijd over de Westerschelde,dit keer was de start in Breskens.Vanaf de zeedijk kon ik mooi de race volgen,wat wel jammer was dat het nevelig en grijs weer was op dat moment,jammer omdat de kleurtjes van de zeilen niet echt mooi uitkwamen op de foto's,later op de ochtend brak de zon door en werd het alsnog een mooie dag maar toen waren de zeilschepen al een eind onderweg naar Antwerpen.