Koffie,en wat daar bij hoort 16-10-2016

Ben altijd een koffieleut geweest maar de laatste tijd kan ik er niet zo goed meer tegen,nu 2 bakkies met melk in de ochtenden of cappuccino als ik op mijn werk ben,in de middag en avond thee en voor de rest doe ik het met water.Sinds kort ook wat meer fruit gaan eten want dat kwam er niet van.

Koffie dus, het thema kwam van mezelf en had heel wat in gedachten,dat viel vies tegen,nog zijn ze niet echt naar mijn zin maar een mens moet op een gegeven moment tevreden zijn dus dit is het dan uiteindelijk geworden.Proost!!