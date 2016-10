Bessen 09-10-2016

Bessen,waar ik ze wist te vinden daar waren de struiken van verwijderd dan maar wat verder gaan kijken. Het viel me op dat ze al een eind heen zijn dus toch maar geprobeerd om de nog wat mooiere er op te krijgen. Met foto 1 ben ik aan het knutselen geweest omdat ik dat dan ook weer wel een keer leuk vindt om te doen. We zijn op het moment nog in Groningen en gaan zo weer richting Zeeland,hoop later dan weer te reageren.Fijne zondag allen!