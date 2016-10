Atlas vlinder

Afdelopen vrijdag weer eens naar de vlindertuin hier in de buurt geweest,nu om de rupsen van de Atlas vlinder te bewonderen. De Atlas vlinder is de grootste vlinder ter wereld en is familie van de nachtpauwoog. Deze vlinder kan wel 25 tot 30 cm groot worden. De eitjes zijn rond en lichtbruin van kleur, ze komen na ongeveer 10 tot 14 dagen uit. De rupsen van de Atlasvlinder zijn groen gekleurd,en heeft vlezige, stekelvormige uitsteeksels aan de bovenzijde van het lichaam. De rups van de Atlasvlinder vervelt 4x,in de vijfde stadium is de rups volgroeid.De cocon kan wel 10 cm groot worden, het popstadium duurt ongeveer 4 weken daarna komt de Atlasvlinder tevoorschijn